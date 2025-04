Il duplice omicidio giovedì sera in provincia di Torino

Una lite condominiale è degenerata in aggressione a Volvera, in provincia di Torino, e un uomo ha ucciso a coltellate una coppia di vicini, per poi togliersi la vita. Sul posto i carabinieri. Le immagini del luogo della strage.

