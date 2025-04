La tragedia al culmine di una lite condominiale

Uccide i vicini di casa e si suicida. E’ successo giovedì sera, 24 aprile, a Volvera, in provincia di Torino. All’origine dell’aggressione pare ci sia stata una lite condominiale. Secondo i primi accertamenti degli inquirenti, ci sarebbero state continue liti tra vicini di casa e sarebbe stata proprio una di queste liti, degenerata, la causa per la quale Andrea Longo ha accoltellato i vicini di casa a Volvera, nel Torinese, ieri sera intorno alle 20, per poi suicidarsi. Sul posto ieri sono intervenuti i carabinieri, che procedono ad ascoltare le testimonianze di altri vicini di casa e parenti delle vittime.

Uccide i vicini a Volvera e si suicida, chi sono le vittime

E’ stata trovata e sequestrata l’arma, un coltello comune, con la quale Longo ha ucciso Simone Sorrentino, 29 anni, e la 24enne Chiara Spatola. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, tra la giovane coppia e l’autore della strage ci sarebbero stati continui dissapori e discussioni. Ieri l’uomo si sarebbe recato dai due intorno alle 20 e la lite, per cause ancora da accertare, è poi degenerata.

