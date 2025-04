Sabato 26 aprile i funerali trasmessi in diretta tv

Senza soluzione di continuità continuano ad arrivare in Vaticano migliaia di fedeli per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. In due giorni sono state oltre 90mila le persone che si sono recate nella Basilica di San Pietro per un tributo al Pontefice. Una folla enorme che ha costretto a prorogare l’orario di apertura ben oltre le 24. Un’onda di affetto che testimonia il segno indelebile lasciato da Bergoglio nei credenti e non solo. L’ondata continuerà fino alle 19 di oggi, quando è previsto l’ultimo afflusso prima del rito della chiusura della bara in programma alle 20.

Sabato i funerali

Sabato 26 alle 10, poi, ci saranno i funerali (182 le delegazioni confermate di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti) e la successiva tumulazione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Ed è proprio su questo fronte che si sono registrate le principali novità del giovedì. Come comunicato dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, il corteo funebre che porterà il feretro di Bergoglio sarà “a passo d’uomo” e sarà trasmesso in diretta televisiva fino al momento dell’arrivo a Santa Maria Maggiore. La sepoltura, invece, sarà fatta in forma privata. Ad attendere il feretro un gruppo di poveri e bisognosi sarà presente sui gradini che portano alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. I poveri e gli emarginati, sempre al centro del magistero di Bergoglio come anche i detenuti. Nelle ultime ore è avanzata l’ipotesi di un possibile permesso speciale per 7 detenuti che potrebbero presenziare alla cerimonia di sepoltura di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia), monsignor Benoni Ambarus, noto come Don Ben, responsabile della carità e della pastorale carceraria a Roma, e l’autorità giudiziaria locale avrebbero avviato l’interlocuzione per concedere un permesso speciale ai 7 detenuti. La loro eventuale presenza risponderebbe alla volontà espressa da Don Ben di permettere a ‘i figli prediletti’ del pontefice di dare l’ultimo saluto a Bergoglio. La richiesta ha incontrato la massima disponibilità da parte del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

La tomba di Papa Francesco

Altra novità di giornata è stata la diffusione di quello che sarà il luogo dove Bergoglio riposerà. La tomba di Papa Francesco – ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede – è stata realizzata in marmo di provenienza ligure con la sola iscrizione ‘Franciscus’ e la riproduzione della sua croce pettorale, ed è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore. La tomba è situata nei pressi dell’Altare di San Francesco. Intanto continuano ad arrivare i cardinali chiamati a eleggere il prossimo successore di Pietro. Nella terza congregazione generale erano in 113. Si è iniziato a parlare dal momento che si sono registrati 34 interventi dei porporati presenti anche se, a quanto sembra, non si è parlato del ‘caso Becciu’. Prossimo appuntamento venerdì mattina alle ore 9.

