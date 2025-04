Il messaggio è arrivato a chiunque dentro il Raccordo Anulare: molte persone si sono anche spaventate

Un messaggio It-Alert del Dipartimento della Protezione Civile è stato inviato poco dopo le 13 ai cellulari su Roma, accompagnato dal forte suono di allarme che di norma viene inviato insieme al testo. “Dipartimento Protezione Civile – Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso Piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile. Per percorsi e orari funerale www.protezionecivile.it”, si legge nel messaggio.

Il messaggio ha spaventato molte persone poiché di solito viene utilizzato per allerte come i terremoti o le alluvioni. Il messaggio infatti impazza sui social.

Le immagini circolano in rete, e mostrano i cittadini che hanno ricevuto tutti contemporaneamente lo stesso allarme.

Sempre sui social ufficiali di It-Alert della Protezione Civile è stato ripreso l’avviso. Sostanzialmente, si tratta di un allerta che spiega che la piazza e la Basilica di San Pietro saranno chiuse in anticipo nell’ultimo giorno in cui è possibile salutare il feretro di Papa Francesco (rispettivamente alle 17 e alle 18). Domani, 26 aprile, alle 10, si terranno i funerali di Bergoglio alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Roma è blindatissima per la sicurezza del corteo funebre, che si snoderà per 6 km nel centro della Capitale, e per l’arrivo di tantissimi capi di Stato o ex, come Trump e Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata