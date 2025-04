Il momento in cui arriva il messaggio sui telefoni: dalla piazza alle tv

Suonano in contemporanea alle 13.11 i cellulari di chi si trova a Roma: è It-alert che avvisa i fedeli intenzionati a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco che piazza San Pietro sarà chiusa alle 17 e la Basilica alle 18. Alcune persone si sono spaventate, poiché normalmente questo sistema viene utilizzato soprattutto per le allerte come terremoti o alluvioni. Il messaggio è stato trasmesso in italiano, inglese e francese.

