Foto dall'archivio

Un attivista per il clima, di nome Valerio A. è stato arrestato alla Garbatella da un carabiniere libero dal servizio in Lorenzo di Pietrasanta, perché trovato in possesso di una bottiglia molotov. Secondo quanto apprende LaPresse, l’attivista aveva in casa anche alcuni petardi. Questa mattina, davanti al collegio della settima sezione penale, verrà effettuata la convalida.

Al momento non è noto per quale motivo l’uomo fosse in possesso della molotov, né sono state rese note le circostanze precise dell’arresto.

