Circa quaranta persone legate ai gruppi “Extinction Rebellion” e “Palestina Libera” hanno bloccato l’ingresso della Leonardo a Brescia. Lo rendono noti gli eco-attivisti. “Leonardo distrugge popoli e terre” è lo slogan riportato su uno degli striscioni.

L’azione degli attivisti ha l’obiettivo di “attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul legame tra crisi climatica e industria bellica, chiedendo la cessione dei rifornimenti militari a Israele, la riconversione della produzione della Leonardo e la fine del sostegno italiano al genocidio in corso in Palestina”. “Leonardo è la prima produttrice bellica europea e contribuisce alla morte di migliaia di persone negli attuali conflitti in corso e nel genocidio in Palestina”, dichiara Elisa, una delle attiviste. “L’industria bellica produce morte sia con gli effetti diretti della devastazione delle bombe, sia con le ingenti emissioni provocate dalla loro produzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata