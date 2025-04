Il coordinatore dell’equipe del Gemelli racconta gli ultimi momenti nella stanza del Pontefice prima del decesso

Papa Francesco aveva chiesto di “evitare l’accanimento terapeutico“. Lo dice, in un’intervista a ‘Repubblica’, il professor Sergio Alfieri, coordinatore dell’équipe del Gemelli. Alfieri racconta poi quello che è successo all’alba di lunedì mattina, poche ore prima della morte del Pontefice: “Alle 5 il Santo Padre si è svegliato per chiedere un bicchier d’acqua. Si è girato su un fianco e l’infermiere si è accorto che qualcosa non andava”. Alfieri rivela che al suo arrivo il Papa “aveva gli occhi aperti“, ma “non rispondeva” perché “era già in coma”. Il Papa è morto “senza soffrire”, ha aggiunto infine Alfieri.

