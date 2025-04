L'incontro con la stampa per fare il punto sulla gestione dell'afflusso dei fedeli

“Nelle prime 24 ore ci sono stati quasi 50mila accessi. La basilica è rimasta aperta sino alle 5.30 di questa mattina, con solo una pausa tra le 23 e le 23.30”. Così il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, durante l’incontro con la stampa per fare il punto sul coordinamento delle attività legate all’accoglienza per i funerali di Papa Francesco. Ciciliano ha spiegato che l’evento è diviso “in due grandi blocchi, il primo che si concluderà con i funerali e la sepoltura del pontefice, il secondo che comincerà con il Conclave fino all’intronizzazione” del nuovo Papa. Il capo della Protezione civile ha sottolineato la differenza “con i funerali di Giovanni Paolo II, con cui spesso si fanno paragoni, non tanto sui numeri ma perché in 20 anni è cambiato profondamente l’approccio alle gestioni emergenziali”. “L’indeterminatezza – ha concluso – è data dalla contemporaneità con il Giubileo, con tra l’altro il Giubileo degli adolescenti che non è stato interrotto e da solo porta a Roma circa 120mila persone, e dal fatto che non sappiamo con precisione quanti decideranno di seguire il funerale in piazza San Pietro e quanti invece lungo il percorso di traslazione del feretro da San Pietro a Santa Maria Maggiore”, dove Papa Francesco sarà sepolto.

