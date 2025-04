L’attesa di ore non ferma le migliaia di persone che vogliono rendere omaggio a Bergoglio

Una lunga, lunghissima fila si dipana da piazza San Pietro fin dentro la Basilica che fino a sabato, giorno dei funerali, custodirà la salma di Papa Francesco. Sono pellegrini, turisti, religiosi. Gente comune. E tanti, tanti ragazzi venuti a Roma per il Giubileo degli adolescenti. Tutti attendono in silenzio il proprio turno – aspettando in media 3-4 ore in fila – per dare l’ultimo saluto al Papa venuto dalla ‘fine del mondo’, scomparso la mattina del lunedì dell’Angelo dopo dodici anni di pontificato. Imponente la macchina messa in campo in queste ore dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli eventi che precedono le esequie in programma sabato alle 10 in piazza San Pietro. Al termine della messa funebre, il feretro di Papa Francesco sarà accompagnato nella Basilica di Santa Maria Maggiore – forse il suo luogo più caro – per la tumulazione, come da lui espressamente richiesto. Una tomba “semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus“, come è scritto nel suo testamento.

Nella mattinata di mercoledì è avvenuto il rito della traslazione della salma. Dalla cappella di Santa Marta, dove Bergoglio aveva scelto di vivere, il feretro è stato portato in spalla attraverso la Piazza, fin dentro San Pietro, mentre le campane suonavano a morto. Un caldo applauso ha accolto l’ingresso della bara – una semplice bara di legno – all’interno della Basilica. Ora è lì, ai piedi dell’altare della Confessione, su una pedana leggermente sopraelevata e non su un catafalco: un’altra sua esplicita richiesta per semplificare il rito delle esequie. Il corpo del Santo Padre è vestito con i paramenti rossi, ha sul capo la mitria bianca, tra le mani una coroncina del Rosario.

Da Ranieri a Dybala, la Roma a San Pietro per Francesco

Una delegazione della As Roma ha fatto visita stamane alla Basilica di San Pietro per rendere omaggio a Papa Francesco. La rappresentanza giallorossa, arrivata con il pullman ufficiale del club, era capitanata dall’allenatore Claudio Ranieri. Con lui i giocatori argentini Dybala e Soulè, oltre al capitano Pellegrini, Cristante e Mancini.

Riaperta la Basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli

Va avanti, senza soluzione di continuità, il flusso di fedeli in Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco. Alle 7 di questa mattina la Basilica di San Pietro ha riaperto le porte dopo la ritardata chiusura della scorsa notte. Sono migliaia le persone in fila per dare l’ultimo saluto al pontefice. Alle 9 si terrà la terza congregazione dei cardinali.

