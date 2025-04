Sono arrivati nella Capitale per collaborare nella assistenza ai fedeli in occasione dei funerali del Pontefice

Partiti questa mattina all’alba, sono giunti a Roma i gruppi della Protezione civile di Trento, nella Capitale per collaborare nella assistenza ai fedeli in occasione dei funerali di Papa Francesco, in programma sabato mattina alle 10 a San Pietro. I volontari sono circa una trentina e hanno la base logistica all’ex aeroporto di Centocelle. Tra loro uomini del soccorso alpino, dei volontari dei Vigili del fuoco e della Protezione civile A.N.A. Trento – Nu.Vol.A. I volontari raccontano l’emozione di essere parte di un evento storico.

