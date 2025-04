Un passante ha notato il corpo e ha avvertito le forze dell’ordine

Il cadavere di un uomo di circa quarant’anni è stato ritrovato nelle acque del fiume Santerno, a Imola, in provincia di Bologna, in via Graziadei. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri. Un passante ha notato il corpo e ha avvertito le forze dell’ordine. Sono tre le squadre dei vigili del fuoco intervenute, insieme con i carabinieri della stazione di Imola e il 118. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.

