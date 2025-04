Si tratta dell'area intorno a Villa Taverna

“Nei giorni 25 e 26 aprile prossimi, nella Capitale sarà presente” il Presidente Usa, Donald Trump, per i funerali di Papa Francesco, “che, durante il soggiorno, alloggerà a Villa Taverna, residenza’ dell’Ambasciatore Usa. L’evento costituisce una situazione di estremo rilievo per la quale è necessario predisporre stringenti misure di sicurezza, tenuto conto dell’attuale scenario politico nazionale ed internazionale e dell’elevata esposizione a rischio della personalità in argomento. Occorre assicurare un controllo capillare delle zone della città interessate dagli spostamenti dell’autorità straniera”. A comunicarlo, con una ordinanza, è la Prefettura di Roma.

Per “Fondati e concreti motivi di ordine e sicurezza pubblica”, sarà costituita “una vasta area cittadina denominata ‘green zone’, delineata dai seguenti piani stradali, nella quale dovranno essere adottate misure prescrittive eccezionali: Viale delle Belle Arti, Viale Bruno Buozzi, Piazza Pitagora, Via Stoppani, Piazza Ungheria, Viale Liegi, Via Salaria, Via Giovanni Pacini, Via Ruggiero Giovannelli, Via Saverio Mercadante, Via Ulisse Aldrovandi, Viale delle Belle Arti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata