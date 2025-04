Il presidente Usa Donald Trump arriverà a Roma probabilmente già venerdì

Un’imponente macchina per la sicurezza si è messa in moto già dal giorno di Pasquetta. A distanza di tre giorni dalla morte di Papa Francesco, la Capitale si prepara al giorno delle esequie che si svolgeranno sabato a San Pietro.

Ieri, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sono state traslate le spoglie di Papa Bergoglio, oltre 19mila persone hanno portato l’ultimo saluto al Pontefice. Tra le manifestazioni del 25 aprile per la ricorrenza della festa della Liberazione, che inizieranno dalla mattina, e l’arrivo dei capi di Stato con le delegazioni estere che già da venerdì pomeriggio giungeranno a Roma, la Prefettura ha già elaborato i piani per gestire l’evento.

Dopo le esequie, il corteo funebre si snoderà lungo un percorso di sei chilometri per raggiungere Santa Marta Maggiore, dove Francesco sarà tumulato. Il corteo percorrerà via Nazionale e corso Vittorio o in alternativa su via dei Fori Imperiali prima di arrivare a Santa Marta Maggiore.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo quanto annunciato, arriverà a Roma venerdì e l’allerta sarà massima.

Il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, ha spiegato: “Abbiamo notato un numero di presenze maggiore delle attese. D’intesa con la stradale saranno predisposti servizi per indirizzare i pullman che arriveranno nella Capitale. Verrà fatta una comunicazione molto ampia perché i pullman dovranno avere gli stalli già assegnati. Non sarà permesso l’arrivo di pullman che non sappiano dove parcheggiare. Al momento non c’è una stima dei pullman in arrivo, ci sono già diverse centinaia che si sono prenotate. Abbiamo reso ancora più capillare l’informazione. Per un evento del genere ci aspettavamo presenze così importanti, le risorse saranno adeguate”.

Riguardo ai numeri delle presenze previste per le esequie ha poi aggiunto: “Cercheremo di garantire degli spazi per contenere numeri anche più alti di 200mila persone. Per questo oltre a piazza Risorgimento e piazza Pia, se i numeri delle presenze continueranno a salire, allestiremo maxi schermi anche a piazza Cavour”.

Il questore della Capitale, Roberto Massucci, ha sottolineato che data l’eccezionalità dell’evento le misure di sicurezza saranno “elevatissime”: “Sono piani di sicurezza che includono l’impegno di migliaia di operatori di tutte le forze dell’ordine, ma anche di forze sussidiarie come i volontari. Poi ci sono dei focus particolarmente rilevanti come l’arrivo di alcune personalità di altissimo livello di attenzione o il momento della traslazione delle spoglie di Papa Francesco dal Vaticano a Santa Maria Maggiore che verranno attenzionate ai massimi livelli. Però tutti i piani si stanno analizzando dettagliatamente con una logica di squadra, quindi andiamo avanti in maniera serena”, ha concluso Massucci. Un altro punto della situazione verrà fatto nel pomeriggio di giovedì 245 aprile sempre in Prefettura a Roma, dove è riunito in forma permanente il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza.

