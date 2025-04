La lunga attesa non scoraggia i fedeli

Una folla di centinaia di persone in coda ha formato un lungo serpentone all’interno della basilica di San Pietro per rendere omaggio al feretro di Papa Francesco.

La lunga attesa non scoraggia i fedeli che si mettono ordinatamente in fila per poi sostare solo pochi secondi al cospetto della salma del Pontefice ed essere indirizzati verso l’uscita.

