In centinaia in fila per vedere la salma del Pontefice

Una folla di centinaia di persone in coda ha formato un lungo serpentone all’interno della Basilica di San Pietro per rendere omaggio al feretro di Papa Francesco. La lunga attesa non scoraggia i fedeli che si mettono ordinatamente in fila per poi sostare solo pochi secondi al cospetto della salma del Pontefice ed essere indirizzati verso l’uscita.

La salma di Bergoglio, morto lunedì a 88 anni, è stata traslata questa mattina dalla cappella di Casa Santa Marta alla Basilica di San Pietro dove resterà fino a venerdì 25 aprile alle ore 19. Sabato mattina i funerali di Papa Francesco.

