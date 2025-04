Roberto Massucci spiega i piani di sicurezza per i funerali e la traslazione

Per i funerali di Papa Francesco ci “sono piani di sicurezza che includono l’impegno di migliaia di operatori di tutte le forze dell’ordine, ma anche di forze sussidiarie come i volontari, che si aggiungono in maniera significativa al piano di sicurezza. È ovvio che poi ci sono dei focus particolarmente rilevanti, come l’arrivo di alcune personalità ad altissimo livello di attenzione, o il momento storico della traslazione delle spoglie di Papa Francesco dal Vaticano a Santa Maria Maggiore, che sicuramente rimarranno nella Storia e vanno attenzionate ai massimi livelli”. A dirlo il questore di Roma, Roberto Massucci, impegnato in questi giorni sui piani di sicurezza per la Capitale in vista delle esequie di Papa Francesco, e della successiva traslazione del feretro a Santa Maria Maggiore per la sepoltura.

“Tutti i piani – ha aggiunto – si stanno analizzando dettagliatamente, con la logica dell’insieme, lavoriamo in squadra e quindi si sta andando avanti in maniera serena”. “Sono eventi – ha sottolineato – che pongono l’esigenza di occuparsi prima di quelli che possono essere gli scenari possibili, e questo è un evento che risponde anche ai tempi di oggi e i tempi di oggi pongono attenzioni sulle quali stiamo mettendo il massimo impegno”.

