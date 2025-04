Il prefetto di Roma: "Grande afflusso di persone ma il sistema sta funzionando"

“Abbiamo visto un afflusso molto consistente di persone però abbiamo visto che il sistema messo in piedi riesce a gestirlo in maniera serena e ordinata“. Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini in un punto stampa a proposito del dispositivo di sicurezza per questi giorni di lutto per Papa Francesco e in vista dei funerali di sabato 26 aprile.

“Quello che in particolare si è constatato è stata una massiccia presenza a Santa Maria Maggiore” ha aggiunto. “Sono stati previsti servizi molto attenti per la traslazione”.

