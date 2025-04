Previsti controlli estesi per il giorno dei funerali

(LaPresse) – “In occasione dei funerali di Papa Francesco, arriveranno rinforzi delle forze di polizia anche da altre regioni, per scortare le autorità e delegazioni estere e per effettuare controlli accurati. Non verranno istituite zone rosse, ma il dispositivo di controllo sarà importante. Verranno installati diversi maxi schermi, lungo via della Conciliazione e piazza Pia”. Così il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza che si è concluso a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata