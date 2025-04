Viaggio nel piccolo centro dell'astigiano di dove era originaria la famiglia di Bergoglio

(LaPresse) – La comunità di Portacomaro, piccolo centro dell’astigiano che ha dato i natali ai genitori di Jorge Mario Bergoglio, ricorda commossa il “suo” Papa, scomparso la mattina del Lunedì dell’Angelo. In molti conservano il ricordo della visita del novembre 2022, quando la papamobile si arrampicò tra i bricchi fino alla casa della cugina Carla Rabezzana. “È un ricordo bellissimo perché per noi come comunità di Portacomaro è stato un gran avvenimento avere nel nostro paese il Papa, che penso sia una cosa più che eccezionale”, ha ricordato il vicesindaco Danilo Goia. “Noi consideriamo il Papa portacomarese a tutti gli effetti ed è stato uno degli avvenimenti che passerà alla storia del paese”. Anche il parroco, don Luigino Trinchero, ha rievocato quell’incontro speciale. “Francesco l’ho incontrato, ma nella comunità di Portacomaro Stazione, perché durante la sua visita nel novembre 2022 non ero ancora parroco”, ha raccontato il sacerdote, che da settembre 2024, regge la chiesa parrocchiale del paese. “Di Papa Francesco ho un ricordo molto bello perché è stato un Santo Padre vicino alle persone, soprattutto alle più fragili, e con la sua ironia tipica piemontese, la sua battuta piemontese, riusciva a mettere a suo agio le persone”.

