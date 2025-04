I fedeli: “Misericordia e speranze il suo messaggio più importante”

(LaPresse) – “È come se fosse morta una persona di famiglia. Amo molto papa Francesco, la misericordi a e la speranza sono il suo messaggio più importante. Ci ha fatto sentire nella quotidianità l’amore di Dio”. Sono le voci dei fedeli in prima di entrare nel Duomo di Milano per la messa in suffragio di Papa Francesco. “Era molto vicino alle persone povere, mi auguro che il prossimo papa sia come lui, soprattutto riguardo alla pace”, dice una fedele.

