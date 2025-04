Negli scorsi giorni sul Lungolago la cosiddetta 'buzza'. Oggi allerta moderata

Ancora allerta meteo in diverse zone della penisola per il maltempo. Allerta moderata e dunque arancione in Piemonte l’allerta per il Lago Maggiore, che a Verbania negli scorsi giorni è già leggermente esondato sul Lungolago, secondo il bollettino Arpa. Allerta gialla in alcune aree del Torinese per il Po e per la Dora Baltea.

Si prevede per il Po il raggiungimento della soglia Murazzi a Torino nel pomeriggio di domani, 20 aprile. Le immagini sono di giovedì 17 aprile: nuova allerta oggi, 19 aprile, fino a domani, giorno di Pasqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata