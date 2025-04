I militari hanno visto due persone scambiarsi qualcosa sul marciapiede

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano arrestato per spaccio in flagranza di reato di sostanza stupefacente del tipo Shaboo, un 55enne filippino, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia.

I militari, alle ore 14.10 circa del 17 Aprile 2025, mentre transitavano in piazzale Selinunte angolo Viale Aretusa a Milano, hanno notato sul marciapiede due soggetti filippini che si scambiavano qualcosa, per poi subito dopo mettere in tasca quanto scambiato.

Uno dei due, in sella ad una bicicletta, ha fatto cadere un fazzoletto a terra, che si è rivelato contenente un involucro in plastica con all’interno una dose di sostanza stupefacente del tipo Shaboo. L’altro uomo è stato bloccato ed è stato trovato in possesso della banconota consegnata dal soggetto in bicicletta. A seguito di un accurato controllo, inoltre, il 55enne è stato trovato in possesso, in tasca e nello zaino, di ulteriori 9 banconote da 50€, di un altro involucro contenente un’altra dose di Shaboo, oltre a un’ agenda riportante la contabilità relativa all’attività di spaccio.

