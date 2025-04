Il bilancio è di quattro vittime e un ferito

Funivia Monte Faito, il soccorso alpino nel bosco per recuperare la cabina precipitata: gli operatori del soccorso alpino sono entrati in azione giovedì per recuperare la cabina, che si è staccata dai cavi a Castellammare di Stabia (Napoli). Cinque le persone all’interno della cabina: quattro turisti e un operatore di bordo dell’Eav, azienda regionale che gestisce il servizio.

Il tragico bilancio parla di quattro morti e un ferito ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha aperto un fascicolo d’indagine per far luce sull’accaduto.

