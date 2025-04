Grazie alle immagini di sorveglianza i carabinieri hanno individuato l’autore

I carabinieri di Milano hanno arrestato un 25enne egiziano per una rapina commessa in città il 24 luglio scorso ai danni di un 23enne italiano. Grazie ai video di sorveglianza, i militari hanno individuato l’arrestato che, appena sceso da un autobus in via delle Forze Armate, dopo aver seguito la vittima le aveva strappato dal collo una collanina d’oro, per poi fuggire. Al 25enne è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

