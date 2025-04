Erano a bordo di due biciclette: freddati dai killer

In un video il luogo dell’agguato al Pigneto in cui sono state uccise due persone. Un uomo e una donna di origini cinesi sono stati uccisi nelle prime ore di oggi, martedì, in via Prenestina, nella zona del Pigneto, a Roma.

I due erano a bordo di due biciclette sotto la tangenziale est, quando sono stati raggiunti dai colpi di pistola esplosi dai sicari fuggiti subito dopo, sembra a bordo di una moto. Sul posto, per le indagini, sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire i fatti.

