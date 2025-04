foto di archivio

Ancora violenza contro le donne dopo una settimana drammatica con i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula

A Pozzuoli, in provincia di Napoli, un uomo ha preso a calci e pugni la sua ex spaccandole le ossa del naso e poi provando a spingerla oltre a una balaustra di un belvedere. Ancora violenza contro le donne dopo una settimana drammatica con i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula. La donna a Pozzuoli ha resistito il suo aggressore l’ha lasciata sanguinante a terra. La vittima è stata portata in ospedale dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni.

I Carabinieri di Pozzuoli hanno individuato l’aggressore e lo hanno arrestato in flagranza differita. Ora in carcere, dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. I due erano separati da gennaio, la donna vive con il figlio.

Femminicidio Sara Campanella: la giovane uccisa con 5 coltellate

Sara Campanella è stata uccisa con cinque coltellate da Stefano Argentino che l’ha aggredita alle spalle lunedì pomeriggio all’uscita del policlinico universitario di Messina. La 22enne, originaria di Misilmeri in provincia di Palermo, secondo quanto accertato dal medico legale Elvira Spagnolo, è stata prima colpita due volte alle spalle e poi lateralmente con altri tre colpi, uno di questi al collo. Secondo il medico legale la giovane è morta dissanguata in pochi minuti.

