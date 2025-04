I due avevano avuto una relazione. La giovane, scomparsa dal 25 marzo, è stata uccisa a coltellate

Marc Samson, 23 anni, ha confessato di aver assassinato Ilaria Sula, studentessa 22enne di Terni. Il ragazzo ha ammesso di averla uccisa a coltellate al culmine di una lite iniziata in un appartamento di via Homes 16, nel quartiere africano a Roma. Il cadavere della vittima è stato trovato in un dirupo nel Comune capitolino di Capranica Prenestina.

Marc Samson aveva avuto una relazione con Ilaria Sula

Samson, di origini filippine, aveva avuto una relazione con la giovane scomparsa il 25 marzo scorso. A dare l’allarme sono state le studentesse con cui Sula condivideva l’appartamento in via Tiburtina 86, nel quartiere romano di San Lorenzo.

