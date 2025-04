Sull'abitazione della 31enne, che ha perso la vita all'ospedale Cardarelli, sono stati apposti i sigilli

Una donna di 31 anni è morta all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere rimasta ustionata nella sua casa nel comune di Ottaviano. Sul suo corpo ustioni di terzo grado. Il marito della donna è stato accompagnato in caserma per essere sentito dal pm di turno della procura della repubblica di Nola, mentre in ospedale sono arrivati i carabinieri della stazione di Ottaviano e i militari della compagnia di Torre Annunziata. La donna era stata trasferita d’urgenza dal 118 di San Gennaro Vesuviano. Sull’abitazione dei due sono stati apposti i sigilli.

