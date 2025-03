La tragedia a San Pietro a Patierno. Disposta l’autopsia sul corpo del giovane

Un ragazzo di 14 anni è morto ieri sera, colto da malore prima dell’inizio di un allenamento in una scuola calcio a Napoli, in strada comunale Selva Cafaro. Lo riferiscono i carabinieri di Napoli. La salma del giovane è in questo momento a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

“Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!” è il post del Cantera Napoli che saluta il giovane e dove amici e compagni di squadra ricordano il ragazzo.

