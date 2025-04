La cronista politica del canale all news è deceduta a causa di una malattia

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morta all’età di 57 anni Paola Motta, giornalista di SkyTg24. Ad annunciarne la scomparsa è stata la stessa emittente all news. La cronista politica era malata da tempo. “Non ha vinto la battaglia contro un male impietoso e violento ma la guerra alla lunga l’ha vinta, se lasciare una traccia importante nella vita significa qualcosa”, si legge sul sito di Skytg24.

Nata a Merano, in Alto Adige, aveva lavorato in un quotidiano locale prima di approdare al canale di informazione e aveva un figlio. In tanti hanno voluto ricordarla anche nel mondo della politica.

Addio a Paola Motta, ci ha lasciato la nostra collega https://t.co/C7qR64MMTt — Sky tg24 (@SkyTG24) March 31, 2025

Morta Paola Motta, il ricordo del mondo della politica

“Esprimo dolore e sconcerto per la scomparsa dell’amica e collega giornalista Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24 sin dalle origini della testata, che con garbo e professionalità ha raccontato oltre vent’anni di storia istituzionale italiana. Il suo acume e la sua passione mancheranno a tutti coloro che hanno a cuore l’informazione. Il mio sentito cordoglio alla redazione, e la mia più stretta vicinanza ai familiari e a tutte le persone che le erano care”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“Addio a Paola Motta, giornalista seria, appassionata e di grande professionalità. Cronista autorevole di SkyTg24, ha dedicato anni della sua carriera a raccontare con competenza e dedizione la politica italiana. La Lega porge le più sentite condoglianze agli amici, ai familiari e a quanti le hanno voluto bene, stringendosi a loro in questo momento di grande tristezza”, così i capigruppo della Lega di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

“Abbiamo appreso con grande tristezza della morte di Paola Motta, giornalista preparata, esperta e sempre cortese. Alla famiglia e alla redazione di Sky, la vicinanza dei deputati Pd”, così una nota del gruppo parlamentare del Pd della Camera.

Anche i presidenti di Camera e Senato hanno rivolto un pensiero alla giornalista morta. “Ho appreso con sincero e profondo dispiacere della scomparsa di Paola Motta. Ricordo il suo modo gentile di porsi e la sua grande professionalità. Il giornalismo italiano e Sky Tg24, testata alla quale ha dedicato molti anni, perdono una cronista politica seria e competente. Alla sua famiglia e alla redazione di Sky Tg24 giungano le mie condoglianze”, le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa sui social.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa della giornalista Paola Motta. È stata una professionista scrupolosa e competente. Mi stringo con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. Un pensiero ai colleghi della redazione di Sky TG24 e a chi ne ha condiviso il percorso professionale”, ha aggiunto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata