Un cittadino nigeriano di 40 anni è stato arrestato dalla guardia di finanza di Roma mentre, al porto di Civitavecchia, si stava imbarcando per Olbia dopo aver ingerito 18 ovuli contenenti oltre 280 grammi di cocaina. L’uomo è stato fermato dai finanzieri per un controllo ma, insospettiti dalla reazione di Jachpot il cane antidroga che li accompagnava, hanno deciso di approfondire l’ispezione con accertamenti medici presso l’Ospedale “San Paolo” di Civitavecchia. Le indagini hanno rilevato la presenza di ben 18 ovuli occultati nella cavità addominale del soggetto fermato. L’uomo è stato arrestato per il reato di traffico di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale “Borgata Aurelia”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata