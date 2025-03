“Le indagini sono nella loro fase iniziale. Sicuramente nel rapporto che verrà inviato all’autorità giudiziaria verrà anche evidenziato dove il corpo del conducente è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, quindi si potrà appurare se era al sedile di guida o era altrove. In questo momento, qualsiasi ipotesi è azzardata. Il mezzo verrà posto sotto sequestro, verrà sottoposto a degli accertamenti tecnici, per quanto possibile con i danni riportati per verificare la funzionalità dell’impianto frenante. Su quelle che possono essere le cause del decesso parlerà poi chi è incaricato dall’autorità giudiziaria di effettuare l’autopsia, per poter capire il momento del decesso e le cause”. Lo ha detto il comandante dei vigili urbani di Torino, Roberto Mangiardi, rispondendo ai cronisti dopo l’incidente che mercoledì pomeriggio ha coinvolto un pullman turistico finito nel fiume Po in corrispondenza di Piazza Vittorio Veneto, causando la morte dell’autista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata