“Mi stavo preparando per fare un giro del Po con la barca quando ad un certo punto ho sentito come un frastuono, un ‘boom’. Mi sono voltato e ho visto il pullman in acqua. Mi sono spaventato”. Lo racconta a LaPresse un ragazzo, canottiere del Circolo ‘Amici del Fiume, presente a Torino, lungo il Po, a pochi metri dal bus caduto in acqua. “Tutti i nostri istruttori si sono scaraventati sulle barche, hanno preso i salvagenti e sono arrivati sul luogo dell’incidente. Sono stati i primi ad arrivare e dopo un po’ sono sopraggiunte le ambulanze, volanti e anche due elicotteri. Nel pullman c’era solo una persona, il conducente. Hanno provato a rianimarlo, dopo averlo recuperato gli hanno praticato per 10 minuti un massaggio cardiaco ma l’uomo non ce l’ha fatta”, ha aggiunto.

