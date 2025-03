Immagine da TikTok

Era il passeggero dell'auto che nel 2023 si schiantò a Casal Palocco con quella della madre del bimbo, morto sul colpo

Torna sui social Vito Loiacono, uno dei due componenti degli influencer The Borderline che rimasero coinvolti nel tragico incidente in cui è morto il piccolo Manuel a Casal Palocco nel 2023. Il guidatore dell’auto ha patteggiato mentre Loiacono non è mai stato indagato in quanto ritenuto il ‘semplice’ passeggero dell’auto che colpì quella della madre di Manuel, morto sul colpo. “Sono Vito Loiacono, molte persone mi hanno conosciuto su TikTok quando facevo ‘er motosega’ il ragazzo coatto di Roma” dice Loiacono, influencer, nel suo ultimo video pubblicato su TikTok.

Sotto ai suoi video ci sono diversi commenti di persone che si riferiscono ancora all’incidente: “Ma alla fine in carcere ci siete andati dopo l’incidente?” scrive una persona. “Ma non eri in galera?” dice un altro utente. “Puoi fare una 24h in prigione?“, si legge ancora. C’è anche chi lo difende: “Puoi fare 99 cose giuste ma la gente ti ricorderà sempre e solo per quella sbagliata”.

Chi è Vito Loiacono

Vito Loiacono postava, ai tempi dell’incidente, su Youtube soprattutto video molto brevi che lo ritraevano in diverse situazioni di ‘come si comportano i ragazzini’… In vari contesti. Tra i video, anche quelli che spiegano “come si comportano i ragazzini in auto”.

In particolare, c’era un video postato da Loiacono 19 ore fa su Tik Tok che lo ritrae con la Lamborghini blu che sarebbe quella al centro dello schianto. Sotto ai commenti , Loiacono aveva commentato: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.

