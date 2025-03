Un’esplosione si è verificata intorno alle 14 allo stabilimento della Perfetti a Lainate, in provincia di Milano. Le immagini della densa colonna di fumo nero, visibile a distanza di alcuni chilometri, sono state diffuse dagli utenti di un gruppo Facebook. Almeno una persona, secondo il 118, sarebbe coinvolta nello scoppio avvenuto nel magazzino di via Clerici della nota azienda di caramelle e gomme da masticare. Sul posto le ambulanze di Areu, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco oltre alle squadre del Distaccamento di Rho e Lainate per effettuare i primi interventi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata