Foto da X

La colonna di fumo visibile a distanza di chilometri. Arpa: "Nessuna criticità per qualità aria"

Squadre del Comando dei vigili del fuoco si stanno dirigendo verso lo Stabilimento Perfetti di Lainate in via Clerici 30, nei pressi del centro cittadino, a seguito di una esplosione che sarebbe avvenuta in un magazzino interno alla famosa società produttrice di alimenti.

Una densa colonna di fumo nero è già visibile a distanza di alcuni chilometri. Sul posto sono in arrivo anche squadre del Distaccamento di Rho e Lainate per effettuare i primi interventi. I tecnici del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia sono ancora sul posto per la gestione post emergenziale dell’incendio che ha interessato l’azienda Perfetti di Lainate produttrice di caramelle e dolciumi. In particolare, le fiamme hanno interessato un magazzino con scarti di lavorazione e imballaggi vari. Il rogo è stato domato e le misure speditive effettuate con la strumentazione portatile non hanno evidenziato criticità per la qualità dell’aria: gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetto del rogo essendo in forma gassosa spiega l’Arpa – tendono a rarefarsi in atmosfera.

