Una palazzina è crollata a causa di una probabile fuga di gas. Un 54enne è rimasto ustionato sul 70% del corpo

Disastro colposo e lesioni. Sono le ipotesi di reato con cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo d’inchiesta sull’esplosione della palazzina, nel quartiere Monteverde, tra via Pio Foà e via Vitellia, avvenuta ieri mattina a seguito di una probabile fuga di gas.

Nella deflagrazione, un uomo scozzese di 54 anni è rimasto ustionato sul 70% del corpo ed è attualmente ricoverato al Sant’ Eugenio, nel reparto specializzato per le grandi ustioni.

I carabinieri della compagnia di Trastevere, con i vigili del fuoco, hanno inviato una prima informativa al procuratore aggiunto Giovanni Conzo che coordina le indagini. Ieri sono stati ascoltati alcuni proprietari degli immobili interessati dall’esplosione e il gestore del B&B al primo piano dove risiedeva il ferito. Lo stabile è ancora sotto sequestro.

Monteverde: riaperte al traffico via di Donna Olimpia, via Paolucci e via Abate, dopo che questa mattina un’esplosione ha provocato il crollo di un’abitazione a due piani in via Pio Foa all’incrocio con via Vitellia.

Resta chiusa via Vitellia.

