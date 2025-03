I contatori del gas sembrano integri ma il boato sembrava "una bomba" secondo i residenti

Ci sono diverse questioni al centro delle indagini e degli accertamenti per l’esplosione avvenuta ieri nel quartiere Monteverde a Roma, poco prima delle 9 del mattino, che ha sventrato una palazzina di tre piani facendone crollare due.

Fuga di gas o no? Italgas chiarisce: contatori integri

La causa più probabile ieri sembrava una fuga di gas. Estratto vivo un uomo di cinquant’anni con gravi ustioni su tutto il corpo. Tra i vicini la paura è ancora forte: “Un boato pazzesco, un’esplosione pazzesca. Hanno tremato i vetri delle finestre”, racconta una signora che abita nelle vicinanze. “Io abito qui di fronte e ho sentito un boato fortissimo. Ho il box auto lì vicino e sto cercando di capire quando potrò avere notizie”, afferma un altro abitante. Dalle prime verifiche effettuate sui contatori al servizio dello stabile, però, “questi risultano integri”. E’ quanto fa sapere Italgas, in riferimento al crollo della palazzina avvenuto questa mattina al quartiere Monteverde a Roma. I tecnici del Pronto Intervento di Italgas, si spiega, “sono accorsi sul luogo dell’accaduto nell’immediatezza dell’evento e stanno collaborando con le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza il tratto di rete interessato e per chiarire l’esatta dinamica dell’evento”.

Lo strano post del turista scozzese ustionato

Il turista ferito nell’esplosione in una palazzina a Roma, nel quartiere Monteverde, aveva raccontato la sua vacanza in molteplici post pubblicati sul suo profilo Facebook. L’uomo, uno scozzese di 54 anni, aveva scritto al suo arrivo: “Arrivato a Roma, treni, aerei, autobus e a piedi… facile… La sistemazione è bellissima”. “Questa dovrebbe essere una buona settimana”, aveva aggiunto pubblicando alcune foto del suo alloggio, “se non mi ammazzano in qualche modo … Dato che sono solo, mi siederò in un posto diverso ogni giorno”. A quel post, datato 17 marzo, ne sono seguiti molti altri in cui il turista racconta la sua vacanza. La foto più recente è stata postata ieri alle 16.40 e lo immortala davanti alla fontana di Trevi.

In via Vitellia a Monteverde abitava anche Saviano

“Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura”. Così Roberto Saviano in una storia Instagram, spiegando che non vive più nella palazzina di tre piani esplosa questa mattina in zona Monteverde. Dalle macerie è stato estratto vivo un uomo con il 70% del corpo ustionato. “Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata