Dalle macerie è stato estratto vivo un uomo con il 70% del corpo ustionato

“Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura”. Così Roberto Saviano in una storia Instagram, spiegando che non vive più nella palazzina di tre piani esplosa questa mattina in zona Monteverde. Dalle macerie è stato estratto vivo un uomo con il 70% del corpo ustionato. “Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere“.

Secondo le testimonianze dei presenti raccolte da LaPresse, poco prima del crollo si è sentito un grosso boato “come se fosse una bomba”, e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas.

