Un boato nelle prime ore del mattino ha scosso il quartiere romano di Monteverde quando una palazzina di tre piani in Via Vitellia è crollata a causa di un’esplosione. La causa più probabile al momento sembra una fuga di gas ma sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e Protezione civile stanno eseguendo le ultime ricerche di eventuali superstiti e gli accertamenti sulle cause.

Estratto vivo un uomo di cinquant’anni con gravi ustioni su tutto il corpo. Tra i vicini la paura è ancora forte: “Un boato pazzesco, un’esplosione pazzesca. Hanno tremato i vetri delle finestre” racconta una signora che abita nelle vicinanze. “Io abito qui di fronte e ho sentito un boato fortissimo. Ho il box auto lì vicino e sto cercando di capire quando potrò avere notizie” racconta un signore.

