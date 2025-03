Immagine da Facebook

Grant Peterson ha condiviso molti scatti del suo soggiorno nella Capitale

Grant Peterson, il turista ferito nell’esplosione in una palazzina a Roma, nel quartiere Monteverde, aveva raccontato la sua vacanza in molteplici post pubblicati sul suo profilo Facebook. Uno in particolare ha attirato l’attenzione. L’uomo, uno scozzese di 54 anni, aveva scritto al suo arrivo: “Arrivato a Roma, treni, aerei, autobus e a piedi… facile… La sistemazione è bellissima. Questa dovrebbe essere una buona settimana se non mi ammazzano in qualche modo”, aveva scritto Peterson a corredo di una serie di scatti del suo alloggio.

A quel post, datato 17 marzo, ne sono seguiti molti altri in cui il turista racconta la sua vacanza. La foto più recente è stata postata ieri alle 16.40 e lo immortala davanti alla fontana di Trevi.

