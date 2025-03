Alcune decine di studenti, appartenenti tra gli altri ai collettivi Cambiare Rotta e Osa, hanno portato il proprio omaggio in via Rasella, installando una targa commemorativa in occasione dell’anniversario del rastrellamento di dieci partigiani che fece seguito all’attacco dei Gap avvenuto proprio in quella strada ai danni di 33 nazisti del battaglione ‘Bozen’ il 23 marzo 1944. Il giorno successivo le truppe di occupazione tedesche eseguirono una delle più terribili rappresaglie nazi-fasciste, uccidendo 335 tra civili e militari italiani alle Fosse Ardeatine. La targa recita: “Alla Resistenza e ai Gap di Roma che qui seppero interpretare l’anelito di libertà della città contro la barbarie nazifascista. La Roma antifascista”. Insieme agli studenti anche alcuni altri antifascisti più anziani, accorsi all’appuntamento per partecipare al ricordo della Resistenza. Rappresentanza anche di Potere al Popolo, circoli GAP e Rete dei comunisti.

