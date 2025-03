“Uno scoppio molto forte, anche perché ha danneggiato anche una parte delle mura di Villa Pamphijli. Le prime indagini fanno ritenere che si tratti di una fuga di gas. Forse una bombola esplosa che ha prodotto un danno molto significativo”. Sono le prime parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo il sopralluogo della palazzina di tre piani crollata nel quartiere romano di Monteverde.

Nelle prime ore di domenica, l’immobile in Via Vitellia è crollato a causa di un’esplosione riversando numerosi detriti sulle macchine e le moto parcheggiate sulla strada. “C’è un ferito di cui non conosciamo esattamente le condizioni, ma che riporta diverse ustioni. Molto probabilmente si tratta dell’ospite di una struttura ricettiva, su cui stiamo facecendo i rilievi”. “Sembrerebbe un turista, mi dicono scozzese” aggiunge il primo cittadino. “Sembra che la struttura fosse regolarmente registrata, ma adesso stanno eseguendo tutti gli accertamenti per capire se aveva tutti i requisiti di legge”.

