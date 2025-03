Il giornalista morì il 19 luglio 2023 all'età di 70 anni a Roma

Chiesto il processo per quattro medici per la morte di Andrea Purgatori. La Procura della Repubblica di Roma ha inviato la richiesta di rinvio a giudizio per quattro camici bianchi a cui viene contestato il reato di omicidio colposo in relazione al decesso del giornalista. L’udienza preliminare è stata fissata il 19 settembre 2025.

Andrea Purgatori, la malattia e la morte

Purgatori morì il 19 luglio 2023 in ospedale a Roma. Sulle cause della morte del reporter, che era malato di tumore, non c’è stata chiarezza e si è molto dibattuto, tanto che è stata aperta un’inchiesta e il tribunale di Roma ha disposto una super perizia per stabilire cosa abbia portato al decesso del giornalista.

Dopo l’autopsia eseguita sul cadavere di Purgatori la famiglia ha puntato il dito contro i medici, parlando di diagnosi errate che hanno portato a “gravissime conseguenze”.

