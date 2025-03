L'aggressione al culmine di una lite domestica. La donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario aggravato

Non ce l’ha fatta Mauro Pereni, il 67enne di Preganziol, in provincia di Treviso, accoltellato da un’amica della moglie defunta nella serata di ieri, al culmine di una lite domestica. L’uomo è deceduto nelle prime ore del mattino nel corso dell’intervento chirurgico d’urgenza al quale era stato sottoposto. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

La 56enne viveva da qualche tempo nell’abitazione di Pereni, rimasto ormai vedovo, in via Fratelli Bandiera a Frescada, frazione di Preganziol, dopo essere stata sfrattata. Ieri la lite al culmine della quale la donna ha colpito al torace il 67enne con un coltello da cucina. Trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento, ma le sue condizioni sono apparse disperate. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Mogliano.

