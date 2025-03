(LaPresse) Prosegue anche nella giornata di oggi l’allerta rossa per il maltempo in Toscana e in Emilia Romagna. In provincia di Firenze, ieri l’Arno ha raggiunto i livelli di guardia in più punti ma nella giornata di oggi risulta in calo. Continua anche il lavoro dei vigili del fuoco nelle province di Firenze, Pisa, Livorno e Prato. Nella clip la ricognizione aerea su Vicchio, dove è esondato il Sieve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata