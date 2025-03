A Prato negozi chiusi. Nel Fiorentino "sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città"

Grave ondata di maltempo in Toscana, dove è scattata l’allerta rossa. Esondato il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino, Firenze. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti perché “sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città“. Allerta rossa per il maltempo oggi anche in Emilia Romagna.

In Toscana la situazione è in generale critica: “Impianti idrovori e paratoie in funzione nei bacini del Bisenzio, Ombrone Pistoiese e Arno con il Consorzio di Bonifica”. Lo comunica sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani. “E’ attivo il servizio di piena della Regione e che il fiume Arno è al “secondo livello di guardia a Ponte a Signa e Montelupo, al primo livello a Firenze Uffizi, Empoli, Fucecchio e Pontedera”, e che “la portata a Empoli è di 1700 metri cubi al secondo, a Ponte a Signa 1600 mc/s”.

Nardella: “Cambiamento climatico non è una favola”

“La situazione dell’Arno è preoccupante e le Istituzioni hanno attivato tutte le misure di allerta e di emergenza. Ringrazio l’amministrazione fiorentina e regionale, le autorità di pubblica sicurezza e tutti i soggetti operativi coinvolti in questa fase delicata. Sono grato alla comunità di cittadine e cittadini che affronta questi momenti con senso di responsabilità e attenzione. Il cambiamento climatico non è una favoletta come qualcuno dice, è una sfida seria da combattere investendo sulla prevenzione, sulla tutela del territorio, sul coordinamento tra le istituzioni”. Così sui social Dario Nardella, eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze.

Sindaco Sesto Fiorentino: “Spostarsi a piani alti”

“Non uscire di casa, spostarsi ai piani alti”. È l’appello che il sindaco di Sesto Fiorentino (Firenze), Lorenzo Falchi, rivolge sui social ai propri concittadini. “In mattinata si è verificata l’esondazione del Rimaggio in centro e sono in corso grossi allagamenti a Querceto e in molte zone della città – segnala Falchi – La Protezione civile, la polizia municipale, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sulle situazioni più critiche”. Il sindaco avverte, però, che “è atteso un peggioramento nelle prossime ore” e invita a “non mettersi alla guida per nessuna ragione”, ribadendo che occorre “spostarsi ai piani alti, soprattutto quando si abita ai piani terreni in prossimità di canali e corsi d’acqua” e che “in questo momento è fondamentale attenersi alle indicazioni che saranno diffuse attraverso i canali ufficiali del Comune e della Protezione civile comunale”.

Giani: “Chiesto mobilitazione servizio nazionale protezione civile”

“Ho attivato la Colonna Mobile della Regione Toscana e ho richiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile”. Lo comunica il presidente della Toscana Eugenio Giani. “L’intensità e l’estensione degli eventi previsti – spiega – potrebbero determinare gravi criticità idrauliche e idrogeologiche. Tutto il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta con interventi in corso. Forza Toscana!”.

Maltempo Toscana, a Prato chiuse attività commerciali e produttive

A Prato, in seguito all’allerta rossa emessa per il maltempo, l’assessora allo sviluppo economico, Benedetta Squittieri, ha firmato un’ordinanza con la quale viene disposta la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive fino alla mezzanotte. La misura riguarda i anche i centri commerciali e le aziende. Oggi a Prato sono chiuse anche le scuole.

In Toscana disagi per trasporto pubblico: bus deviati o soppressi

Autolinee Toscane informa che, a causa del maltempo che sta investendo la regione, molte strade risultano inagibili in tutto il territorio regionale e pertanto varie linee bus, in tutta la regione, sono deviate o soppresse. L’azienda, si legge in un comunicato, sta impegnando tutti i propri dipendenti a garantire in ogni territorio il miglior funzionamento possibile del trasporto pubblico locale ed ha istituito una pagina speciale sul proprio sito web per dare informazioni in tempo reale sulle modifiche del servizio e linee bus a tutti i propri utenti.L’azienda continua a monitorare la situazione, seguendo anche le informazioni e indicazioni date dalla Protezione Civile e sui vari livelli di allerta, privilegiando sicurezza del servizio, passeggeri e dipendenti. Si consiglia di rimanere informati attraverso i canali ufficiali di Protezione Civile, enti e Comuni. Autolinee Toscane si scusa per il disagio e conta sulla comprensione degli utenti vista l’emergenza che sta attraversando tutta la regione.

Maltempo, bloccati su tetti e auto: salvati dai vigili del fuoco nel Pisano

Un automobilista rimasto in panne in un sottopasso allagato è stato messo in salvo oggi dai vigili del fuoco di Pisa. Il fatto è successo a San Miniano ed è uno dei tanti interventi messi in atto oggi dai vigili del fuoco della provincia di Pisa a causa del maltempo che ha colpito la regione Toscana. Diversi i corsi d’acqua interessati da esondazioni: il rio Pinocchio a San Miniato basso, Rio Dogaia a La Scala, Rio San Bartolomeo a La Catena, Rio Riosoli a Ponte a Elsa, Rio Chianina in località Casaccia, Rio San Bartolomeo in località La Catena, Rio Enzi località La Serra, e il fiume Egola a Ponte a Egola. Oltre alla persona soccorsa nella propria auto è stata soccorsa altre persone evacuate da un edificio circondato da acqua; 14 interventi in tutto gli interventi ancora da effettuare. I vigili del fuoco stanno anche prestando assistenza al personale militare sui Lungarni della città garantendo loro sicurezza durante il posizionamento delle paratie.

Aperte casse di espansione sull’Arno

“Abbiamo aperto le casse di espansione del bacino di Roffia lungo l’Arno a San Miniato (Pisa)”. Lo comunica sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani, informando inoltre che la portata dell’Arno a Empoli (Firenze) è a 2000 metri cubi al secondo, e a Pontedera (Pisa) a 2200 metri cubi al secondo.

Allerta anche a Rimini

La Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo rossa per criticità idraulica, da oggi fino a domani, e gialla per criticità idrogeologica, per oggi, in riferimento all’area B2, che comprende anche il Comune di Rimini. A seguito dell’allerta rossa per il territorio del Comune di Rimini è stato attivato il Centro Operativo Comunale ed è stata disposta la chiusura del Parco XXV Aprile e l’apertura della passerella ciclo-pedonale in corrispondenza del ponte Tiberio come previsto nelle procedure del Piano di Protezione civile. Nella giornata di oggi persistono precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, sulla fascia appenninica centro orientale e sulla pianura centrale della regione, in estensione al settore centro-occidentale nel pomeriggio-sera.

Sul settore appenninico centrale e orientale saranno possibili diffusi fenomeni di ruscellamento, accompagnati da significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei rii e torrenti minori con associati fenomeni di erosione spondale, sedimentazione e trasporto solido. Inoltre saranno possibili diffuse frane superficiali che potranno interferire con le reti stradali e, più localmente, riattivazioni di frane per scivolamento di significativa estensione e profondità. Inoltre sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h)sulle aree appenniniche orientali e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree appenniniche centrali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

Per la giornata di sabato si prevedono precipitazioni moderate a carattere di rovescio sul settore appenninico centro-occidentale nel corso della mattinata e possibilità di temporali sparsi di breve durata nel pomeriggio sulle pianure centro-orientali. Nei tratti montani dei corsi d’acqua del settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3. Sul settore appenninico saranno possibili localizzati fenomeni franosi dovuti alla elevata saturazione dei suoli a seguito delle piogge degli ultimi giorni. Nelle aree interessate da nuove precipitazioni potranno verificarsi inoltre ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei torrenti minori.

