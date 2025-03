I carabinieri hanno portato via il cane di Sabrina Baldini dalla casa in cui è stata trovata morta. La 56enne è stata rinvenuta senza vita nella villetta dove viveva a Lambrinia, zona residenziale di Chignolo Po, nel Pavese. E’ stato rintracciato il compagno e convivente della vittima. Si trovava nei pressi di Pandino, in provincia di Cremona. La sua posizione è al vaglio degli investigatori.

