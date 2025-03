E’ stata una notte di paura per molti residenti di Napoli dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificata attorno all’1.25 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei. “La gente urlava e scappava, è stata una cosa tremenda”, racconta uno dei residenti di Bagnoli dove diversi edifici hanno subito danni.

I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le strutture danneggiate. Danni anche al campanile della Chiesa di Sant’Anna. “Non abbiamo avuto assistenza, la polizia non ci voleva fare entrare nella sede della Nato, le istituzioni non ci sono”, aggiunge una donna. “E’ stata una notte di paura, ho la casa tutta lesionata”, le parole di un altro residente di Bagnoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata